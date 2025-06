Golpistas são flagrados com mais de 20 quilos de drogas em embarcação na Tríplice Fronteira Cão farejador localizou cocaína e maconha escondidas em compartimento no fundo da embarcação Amazonas no Ar|Do R7 27/06/2025 - 09h28 (Atualizado em 27/06/2025 - 09h28 ) twitter

A Polícia Militar apreendeu mais de 20 quilos de drogas em uma embarcação que saiu da Tríplice Fronteira com destino a Manaus. A ação contou com o apoio de um cão farejador, que localizou 18 quilos de maconha tipo skank e quase 8 quilos de cocaína escondidos atrás do espelho do barco. Os envolvidos foram encaminhados à Justiça.