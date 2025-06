Grupo finge ser cliente para cometer furtos em lojas no centro de Manaus (AM) Três suspeitos agem de forma coordenada e desafiam câmeras de segurança durante crimes Amazonas no Ar|Do R7 13/06/2025 - 11h46 (Atualizado em 13/06/2025 - 11h46 ) twitter

Um grupo formado por duas mulheres e um homem tem fingido ser clientes para furtar lojas no centro de Manaus (AM). As imagens de segurança mostram a ação coordenada, com comunicação por códigos. Apesar das câmeras, os criminosos agem com tranquilidade, causando prejuízos. A polícia investiga o caso e pede denúncias anônimas.