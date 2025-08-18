Homem agride ex-companheira com capacete no meio da rua Após cobrar dívida, vítima foi atacada e permanece hospitalizada enquanto polícia investiga caso ocorrido em Manaus (AM) Amazonas no Ar|Do R7 18/08/2025 - 11h43 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h43 ) twitter

Uma mulher de 27 anos foi brutalmente agredida pelo ex-companheiro no bairro Alvorada, em Manaus, após cobrar uma dívida. Câmeras de segurança registraram o ataque com um capacete, e o agressor fugiu, deixando a vítima desacordada. Ela foi hospitalizada e ainda não consegue andar. A polícia busca o suspeito, que possui histórico de violência contra mulheres.