Homem condenado é preso após tentar se esconder da polícia debaixo de mesa Criminoso foi localizado durante operação policial e agora está à disposição da justiça Amazonas no Ar|Do R7 29/08/2025 - 11h12 (Atualizado em 29/08/2025 - 11h12 )

Um homem de 33 anos, condenado a mais de 18 anos por homicídio qualificado, foi preso em Pauini (AM) após tentar se esconder debaixo de uma mesa na cozinha durante a operação policial. A ação foi realizada pelas Polícias Civil e Militar do Amazonas, com base em investigações e denúncias, e o condenado agora está à disposição da justiça.