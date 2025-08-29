Logo R7.com
Homem condenado é preso após tentar se esconder da polícia debaixo de mesa

Criminoso foi localizado durante operação policial e agora está à disposição da justiça

Amazonas no Ar|Do R7

Um homem de 33 anos, condenado a mais de 18 anos por homicídio qualificado, foi preso em Pauini (AM) após tentar se esconder debaixo de uma mesa na cozinha durante a operação policial. A ação foi realizada pelas Polícias Civil e Militar do Amazonas, com base em investigações e denúncias, e o condenado agora está à disposição da justiça.

