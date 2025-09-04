Homem de 46 anos é preso por abuso sexual de adolescentes em Coari (AM) Ele levava as vítimas, de 12 e 13 anos, a motéis e oferecia R$ 50 a cada uma Amazonas no Ar|Do R7 04/09/2025 - 09h42 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Coari (AM), um homem de 46 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de duas adolescentes de 12 e 13 anos. Segundo a polícia, ele levava as vítimas a motéis e oferecia R$ 50 a cada uma. Além disso, apresentou as jovens a Ivan Cavalcanti de Araújo, também acusado de abuso e atualmente foragido. Informações sobre o paradeiro de Ivan podem ser comunicadas à delegacia local.