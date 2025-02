Homem destrói ponto de ônibus para roubar alumínio em Manaus Vigilante que testemunhou o ação tentou impedi-lo, mas foi ignorado Amazonas no Ar|Do R7 28/01/2025 - 15h01 (Atualizado em 28/01/2025 - 15h01 ) twitter

Em imagens feitas pelo celular de uma testemunha, um homem é flagrado destruindo um ponto de ônibus no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus (AM).

O suspeito arrancou as partes de alumínio que compunham a estrutura do ponto e, mesmo sendo advertido por um vigilante particular que estava por perto, levou as peças embora.