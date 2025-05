Homem é achado morto com ferimento na cabeça em igarapé de Manaus (AM) Cadáver foi localizado por moradores e encaminhado ao Instituto Médico Legal Amazonas no Ar|Do R7 14/05/2025 - 09h24 (Atualizado em 14/05/2025 - 09h24 ) twitter

Um corpo foi encontrado boiando no igarapé do Mestre Chico, em Manaus (AM), com uma lesão na cabeça.

Moradores acionaram os bombeiros para remoção, e a Polícia Civil investiga se a morte foi violenta ou acidental.

A vítima, um homem de cerca de 40 anos, ainda não foi identificada.