Homem é assassinado a tiros na zona leste de Manaus Suposto carro em que bandidos teriam feito os disparos foi encontrado e apreendido Amazonas no Ar|Do R7 28/01/2025 - 14h45 (Atualizado em 28/01/2025 - 14h45 )

Um homem foi assassinado na avenida Topázio, zona leste de Manaus (AM), em plena luz do dia, na tarde do último dia 27. De acordo com testemunhas, a vítima foi executada com diversos tiros por homens que estavam em um carro.

Vídeos feitos por câmeras de celular mostram o corpo caído no chão, apenas com uma roupa íntima. O suposto carro usado pelos criminosos foi encontrado pela polícia perto do local com marcas de tiro.

A Delegacia de Homicídios segue com as investigações a partir de agora.