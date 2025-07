Homem é assassinado em avenida movimentada de Manaus O crime, com características de execução, ocorreu em uma área comercial Amazonas no Ar|Do R7 24/07/2025 - 09h18 (Atualizado em 24/07/2025 - 09h18 ) twitter

Um homem foi assassinado a tiros em plena luz do dia na Avenida Marcílio Dias, no centro de Manaus. O crime, com características de execução, ocorreu em uma área comercial movimentada. A vítima possui uma tatuagem na perna, o que pode ajudar na identificação. A Polícia Civil, que investiga o caso, isolou a área e o corpo foi removido pelo IML.