Homem é encontrado morto com sinais de agressão, em Manaus (AM) Polícia Militar investiga possível linchamento Amazonas no Ar|Do R7 05/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 05/06/2025 - 11h36 )

Um corpo de homem não identificado foi encontrado no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus (AM). A vítima apresentava ferimentos graves na cabeça, sugerindo possível linchamento. Polícia Militar e serviço de urgência foram acionados e as investigações seguem para apurar a motivação e identificar os responsáveis pelo homicídio.