Homem é morto 7 dias depois do irmão Eduardo e Hernandes Correa do Espírito Santo foram mortos a tiros com uma semana de diferença, ambos na frente da família. A polícia investiga a motivação dos crimes Amazonas no Ar|Do R7 29/01/2025 - 14h34 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h34 )

Em Manaus (AM), no bairro Alvorada II, um homem foi assassinado a tiros, após sair de uma igreja. Eduardo Correa do Espírito Santo, conhecido como ‘Dudu’, estava em uma cerimônia religiosa prestando as últimas homenagens ao irmão, que também havia sido assassinado dias antes, quando foi surpreendido por dois suspeitos em uma moto. O garupa do veículo atirou diversas vezes e atingiu Eduardo e a filha dele. Os dois foram socorridos, mas Eduardo já chegou ao hospital sem vida.

O irmão de Eduardo, Hernandes Correa do Espirito Santo, conhecido como ‘Nando’, foi morto no dia 22 de janeiro na frente da família, com quatro tiros à queima roupa, dentro do próprio estabelecimento comercial.

A polícia investiga se o autor dos dois crimes é o mesmo. A motivação dos assassinatos permanece desconhecida.