Homem é preso após esfaquear esposa em crise de ciúmes A vítima foi levada pelo próprio agressor ao hospital, onde a Polícia Civil confirmou a tentativa de feminicídio Amazonas no Ar|Do R7 30/01/2025 - 16h56 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h56 )

Um homem de 44 anos foi preso em Tefé, no interior do Amazonas, suspeito de tentar matar sua esposa, de 38 anos, após uma crise de ciúmes. O crime aconteceu em uma estrada conhecida do município, onde o agressor esfaqueou a vítima, que ficou gravemente ferida.

Curiosamente, o homem a levou para uma base do Corpo de Bombeiros, onde a mulher foi socorrida. No hospital, os bombeiros acionaram a Polícia Civil, que investigou o caso e constatou a veracidade do ocorrido, levando à prisão do suspeito.