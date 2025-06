Homem é preso após queimar enteada com mingau quente em aldeia no Amazonas (AM) Polícia investiga histórico de agressões e possível omissão da mãe diante da violência

Amazonas no Ar|Do R7 27/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share