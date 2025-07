Homem é preso em Juruá (AM) por agredir violentamente pai idoso O incidente ocorreu após o filho tentar furtar objetos da casa para vender e comprar drogas Amazonas no Ar|Do R7 24/07/2025 - 09h21 (Atualizado em 24/07/2025 - 09h22 ) twitter

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante no município de Juruá (AM) por agredir violentamente seu pai de 60 anos. O incidente ocorreu após o filho tentar furtar objetos da casa para vender e comprar drogas. Com o nariz quebrado e outras lesões, a vítima denunciou o agressor e a polícia conseguiu prendê-lo.