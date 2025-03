Homem é preso por perseguir, ameaçar e agredir ex-companheira Suspeito abordou a vítima no estacionamento de um shopping e fez ameaças contra ela e a filha Amazonas no Ar|Do R7 18/03/2025 - 15h15 (Atualizado em 18/03/2025 - 15h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 33 anos foi preso após perseguir e ameaçar sua ex-companheira, mesmo com uma medida protetiva em vigor.

Investigações revelaram que ele não aceitava o término do relacionamento e passou a perseguir, ameaçar e agredir a vítima. O caso se agravou quando ele a abordou no estacionamento de um shopping e ameaçou tirar dela a guarda da filha do casal.

A vítima, que já havia denunciado o comportamento do ex-marido, viu a justiça agir após novas ameaças. O homem foi preso e está à disposição da justiça.