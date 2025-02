Homem é preso por tentar roubar e matar advogado Crime aconteceu em 6 de fevereiro, no Novo Aleixo, em Manaus (AM) Amazonas no Ar|Do R7 12/02/2025 - 14h41 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h41 ) twitter

Um homem foi preso no bairro Puraquequara, em Manaus (AM), por envolvimento na tentativa de roubo e homicídio de um advogado. O crime aconteceu em 6 de fevereiro, quando o advogado Marcelo saiu de um restaurante no Novo Aleixo e foi surpreendido por criminosos, que atiraram em sua direção. Ele foi atingido de raspão por dois tiros no braço.

De acordo com a polícia, os criminosos monitoravam Marcelo, que possuía pertences valiosos e ostentava vida luxuosa nas redes sociais.

O homem preso é Marlon Costa Souza, de 25 anos, suspeito de dirigir o veículo em que os bandidos estavam no dia do crime. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da justiça.

Os demais envolvidos no crime estão foragidos.