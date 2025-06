Homem é preso por tráfico de drogas na Feira da Banana (AM) Flagrante ocorreu após denúncia de feirantes, com apreensão de maconha e oxi Amazonas no Ar|Do R7 18/06/2025 - 11h43 (Atualizado em 18/06/2025 - 11h43 ) twitter

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Feira da Banana, no centro de Manaus (AM). Com ele, a polícia encontrou porções de maconha e oxi, após denúncia de feirantes. A região, com grande fluxo de pessoas e presença de moradores de rua, segue com patrulhamento reforçado para combater o tráfico.