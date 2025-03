Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Alvorada, em Manaus (AM)

Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Alvorada, em Manaus (AM) Suspeito estava embalando os entorpecentes Amazonas no Ar|Do R7 11/03/2025 - 15h09 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h09 ) twitter

Um homem de 24 anos foi preso em uma quitinete no bairro Alvorada, em Manaus (AM), após ser flagrado embalando drogas. A prisão ocorreu após denúncia anônima, revelando um laboratório de drogas no local.

Jorge Felipe Vieira da Silva, já monitorado por tornozeleira eletrônica, foi detido com mais de mil trouxinhas de drogas e balanças de precisão. A Polícia Civil agora investiga a origem das drogas. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia.