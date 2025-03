Homem é preso suspeito de abusar sexualmente, agredir e obrigar quatro crianças a usar drogas

Homem é preso suspeito de abusar sexualmente, agredir e obrigar quatro crianças a usar drogas As vítimas, duas meninas de 10 e 18 anos, e dois meninos, de 11 e 16 anos, eram enteadas do suspeito Amazonas no Ar|Do R7 20/03/2025 - 12h24 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 35 anos foi preso em Manaus (AM), acusado de abusar sexualmente e agredir fisicamente seus enteados. As vítimas, duas meninas de 10 e 18 anos e dois meninos de 11 e 16 anos, relataram abusos que incluíam agressões com martelo e vassoura, além de serem forçadas a usar drogas.

A denúncia foi feita pela mãe das crianças, que também sofria ameaças de morte. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente, e o suspeito responderá por estupro de vulnerável, tentativa de estupro, ameaça e lesão corporal. As crianças estão recebendo apoio psicológico.