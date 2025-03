Homem é surpreendido por dupla armada e é assaltado na Zona Sul de Manaus (AM) Crime aconteceu no bairro São Francisco e uma câmera de segurança flagrou o momento Amazonas no Ar|Do R7 19/03/2025 - 14h11 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h11 ) twitter

Uma câmera de segurança capturou o momento em que dois suspeitos, em motos diferentes, abordam um trabalhador em Manaus (AM). O incidente ocorreu no bairro São Francisco, Zona Sul, e mostra a vítima sendo surpreendida e assaltada. Os criminosos, armados, levaram o celular da vítima e fugiram rapidamente.

A polícia orienta a importância do registro do boletim de ocorrência e o uso do código de identificação do celular para facilitar a recuperação do aparelho.

A comunidade local expressa medo não só dos assaltos, mas também do tráfico de drogas na área.