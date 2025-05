Homem invade casa, faz reféns e tenta matar policial, em Manaus (AM) Com histórico de violência doméstica, ele será indiciado por tentativa de feminicídio e homicídio Amazonas no Ar|Do R7 27/05/2025 - 08h55 (Atualizado em 27/05/2025 - 08h55 ) twitter

Um homem foi preso, após invadir uma casa em um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra, em Manaus (AM). Ele manteve esposa, filha e mãe reféns e tentou esfaquear um policial. Com histórico de violência doméstica, se entregou após negociações e será indiciado por tentativa de feminicídio e homicídio.