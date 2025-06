Homem morre eletrocutado durante serviço de manutenção em poste Polícia apura se a vítima realizava serviço clandestino no momento do acidente fatal, em Manaus (AM)

Amazonas no Ar|Do R7 16/06/2025 - 11h33 (Atualizado em 16/06/2025 - 11h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share