Homem morre nos braços da esposa após ser baleado em via pública no Amazonas Crime ocorreu na Zona Oeste e chocou moradores que presenciaram a execução em frente a um supermercado Amazonas no Ar|Do R7 05/05/2025 - 11h58 (Atualizado em 05/05/2025 - 11h58 )

Um homem de 27 anos foi morto a tiros enquanto caminhava com a esposa em direção a um supermercado no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus (AM).

Dois suspeitos em uma motocicleta preta se aproximaram e dispararam mais de cinco vezes contra a vítima, que caiu e morreu nos braços da companheira.

A perícia foi acionada e a Polícia Civil investiga o caso para identificar os autores e a motivação do crime.