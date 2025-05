Homem tenta abusar de enteada com paralisia cerebral e mobiliza Polícia em São Gabriel (AM) Crime foi impedido pela chegada da irmã da vítima Amazonas no Ar|Do R7 29/05/2025 - 12h27 (Atualizado em 29/05/2025 - 12h27 ) twitter

Um homem de 29 anos é procurado pela Polícia, acusado de tentativa de abuso sexual contra a enteada de 30 anos, que tem paralisia cerebral e é paraplégica. O crime ocorreu em São Gabriel da Cachoeira (AM), durante a ausência da mãe e da irmã da vítima. A tentativa foi interrompida com a chegada da irmã. A população pode ajudar denunciando o paradeiro do suspeito.