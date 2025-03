Incêndio atinge cinco apartamentos em Manaus (AM) Suspeita é que o fogo tenha começado após um curto-circuito na fiação de um ar-condicionado Amazonas no Ar|Do R7 26/03/2025 - 14h31 (Atualizado em 26/03/2025 - 14h31 ) twitter

Um incêndio ocorreu na tarde de terça-feira (25) no bairro Lírio do Vale, zona centro-oeste de Manaus (AM), afetando cinco apartamentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou devido a um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado.

Felizmente, não houve vítimas, apenas danos materiais. A Defesa Civil realizou uma vistoria técnica e confirmou que não há risco de desabamento. Quatro famílias foram atendidas e receberão auxílio aluguel.

O incidente foi controlado com dois mil litros de água.