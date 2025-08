Incêndio em fábrica de veículos já dura mais de 19 horas no Amazonas Corpo de Bombeiros atua com 150 militares e 26 viaturas para conter as chamas Amazonas no Ar|Do R7 06/08/2025 - 10h02 (Atualizado em 06/08/2025 - 10h02 ) twitter

O incêndio que atingiu duas fábricas no Distrito Industrial de Manaus já dura mais de 19 horas. Cerca de 150 bombeiros atuam com 26 viaturas no combate às chamas. A fumaça tóxica preocupa moradores da região e uma jovem grávida sofreu queimaduras graves. O governo do estado destacou o trabalho das equipes de emergência.