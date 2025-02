Instituto de Pesos e Medidas reprova três marcas de itens escolares Massinhas e caderno de brochura possuíam irregularidades Amazonas no Ar|Do R7 26/02/2025 - 14h51 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta semana, uma Operação do Instituto de Pesos e Medidas fiscalizou diversas empresas e estabelecimentos de materiais escolares. No total, 559 itens foram verificados e três foram reprovados: duas massinhas e um caderno de brochura. A irregularidade constava no peso e na dimensão do item.

As empresas foram notificadas e terão até 10 dias para apresentarem as defesas. A multa pode passar de R$ 1 milhão.