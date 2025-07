Jacaré gigante em picape chama atenção e viraliza nas redes sociais Registro mostra réptil calmo durante transporte, cercado por moradores Amazonas no Ar|Do R7 25/07/2025 - 11h46 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h46 ) twitter

Um vídeo de um enorme jacaré sendo transportado na carroceria de uma picape no interior do Amazonas, viralizou nas redes sociais. O animal, que ultrapassa o tamanho da carroceria, chamou a atenção pela tranquilidade durante o transporte e pela proximidade das pessoas. Não há informações sobre a captura nem o destino do réptil.