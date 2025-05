Jovem de 24 anos morre em acidente de moto em Manaus (AM) Acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã, ampliando a preocupação com a segurança no trânsito da cidade

Amazonas no Ar|Do R7 02/05/2025 - 11h35 (Atualizado em 02/05/2025 - 11h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share