Jovem é executado com mais de 20 tiros em oficina de Manaus (AM) Crime à luz do dia gerou aglomeração e é investigado com apoio de câmeras de segurança

Amazonas no Ar|Do R7 10/07/2025 - 12h24 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share