Jovem é morto a tiros após discussão em adega Polícia usa imagens de câmeras para identificar o autor do crime no Monte das Oliveiras (AM)

Amazonas no Ar|Do R7 30/06/2025 - 10h27 (Atualizado em 30/06/2025 - 10h27 ) twitter

