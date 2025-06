Jovem é morto com mais de 20 tiros dentro de casa, em Manaus (AM) Crime ocorreu diante da mãe da vítima e Polícia investiga imagens para identificar autores Amazonas no Ar|Do R7 11/06/2025 - 09h38 (Atualizado em 11/06/2025 - 09h38 ) twitter

Um jovem de 20 anos foi assassinado com cerca de 20 tiros dentro do próprio apartamento no bairro Santa Luzia, em Manaus (AM). O crime ocorreu diante da mãe da vítima, após dois homens armados invadirem o local. A polícia investiga o caso e analisa imagens de segurança da área.