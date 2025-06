Jovem internada após agressão em adega segue hospitalizada em estado grave Suspeitas foram presas e mudaram versões após ataque que chocou Manaus (AM) Amazonas no Ar|Do R7 13/06/2025 - 10h55 (Atualizado em 13/06/2025 - 10h55 ) twitter

Após agressão por três mulheres em uma adega na Zona Norte de Manaus (AM), a jovem Samara Borges de Melo segue em coma. O incidente envolveu agressoras que tinham relação de amizade com a vítima. As suspeitas foram presas, mudaram suas versões e pedem desculpas. A Polícia Civil alerta para os riscos desses locais, enquanto a família busca justiça.