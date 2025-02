Jovem palestino é morto com garrafa quebrada no pescoço após briga em casa noturna Vítima estava de férias em Manaus e não resistiu aos ferimentos Amazonas no Ar|Do R7 11/02/2025 - 15h13 (Atualizado em 11/02/2025 - 15h13 ) twitter

Um jovem palestino, de 20 anos, foi morto após ser atingido com uma garrafa quebrada no pescoço, em uma briga dentro de uma casa noturna no Amazonas. A discussão teve início dentro da casa de festas e, após a confusão, os seguranças expulsaram os envolvidos para fora do local.

A vítima, que estava de férias com a família em Manaus e comemorava o aniversário de um parente, foi socorrida e levada ao hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.