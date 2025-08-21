Justiça condena adolescentes por homicídio motivado por homofobia em Manaus (AM) Agressores de 16 e 17 anos cumprirão medida socioeducativa de três anos após espancamento brutal Amazonas no Ar|Do R7 21/08/2025 - 10h52 (Atualizado em 21/08/2025 - 10h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Manaus, dois adolescentes foram condenados por homicídio motivado por homofobia contra Fernando Vilaça, de 17 anos. O crime ocorreu após ofensas homofóbicas e resultou em espancamento brutal. Os agressores, de 16 e 17 anos, cumprirão medida socioeducativa de três anos, trazendo algum alívio à família diante da intolerância vivida.