Justiça condena adolescentes por homicídio motivado por homofobia em Manaus (AM)

Agressores de 16 e 17 anos cumprirão medida socioeducativa de três anos após espancamento brutal

Amazonas no Ar|Do R7

Em Manaus, dois adolescentes foram condenados por homicídio motivado por homofobia contra Fernando Vilaça, de 17 anos. O crime ocorreu após ofensas homofóbicas e resultou em espancamento brutal. Os agressores, de 16 e 17 anos, cumprirão medida socioeducativa de três anos, trazendo algum alívio à família diante da intolerância vivida.

