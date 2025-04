Justiça condena homem a 10 anos por homicídio cometido em bar de Manaus (AM) Crime foi motivado por uma discussão por causa de uma carteira de cigarro Amazonas no Ar|Do R7 29/04/2025 - 11h57 (Atualizado em 29/04/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 30 anos foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado pelo homicídio de um conhecido durante uma confraternização em um bar no bairro Flores, em Manaus (AM), no ano de 2016.

O crime foi motivado por uma discussão por causa de uma carteira de cigarro.

Após anos foragido, o condenado foi localizado em uma casa no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital, e levado ao presídio para iniciar o cumprimento da pena.