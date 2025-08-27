Justiça determina transferência de detentos devido superlotação e insalubridade em delegacia Local abrigava número de detentos muito acima da capacidade e medidas legais foram tomadas em Uarini (AM) Amazonas no Ar|Do R7 27/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Justiça determinou a transferência de detentos da delegacia de Uarini (AM) para Manaus, devido à superlotação e condições insalubres. Inspeções identificaram 46 presos em situações indignas, acomodados em um espaço destinado a 8, incluindo uma mulher. A medida busca garantir que nenhum detento fique mais de 72 horas sem audiência de custódia, sob pena de multa diária ao Estado.