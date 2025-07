Justiça revoga prisão de mãe acusada em caso de linchamento Mulher ficou presa por 8 meses após morte da filha e audiência durou mais de 11 horas Amazonas no Ar|Do R7 08/07/2025 - 12h25 (Atualizado em 08/07/2025 - 12h25 ) twitter

A mãe da menina Layla Vitória teve a prisão preventiva revogada após audiência de 11 horas em Jutaí (AM). Ela é acusada de incitar o linchamento do homem que abusou e matou sua filha. Após 8 meses presa, foi liberada com apoio do Ministério Público. O caso segue em julgamento e gerou comoção na cidade.