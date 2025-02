Ladrão rouba celular e ainda exige senha de desbloqueio Caso aconteceu no Parque das Nações, em Manaus (AM). Somente nesta semana, três assaltos foram registrados na região Amazonas no Ar|Do R7 17/01/2025 - 20h50 (Atualizado em 17/01/2025 - 20h50 ) twitter

No Parque das Nações, em Manaus (AM), um trabalhador foi assaltado entre a rua Portugal com a rua Noruega. Ele estava a caminho do trabalho, antes das 7h da manhã. Além de ter o aparelho levado, ainda foi obrigado a passar a senha para o ladrão. Em um vídeo registrado por uma câmera de segurança, é possível ver quando o criminoso armado aborda e rouba o celular da vítima.

Os moradores do bairro pedem por mais segurança. Somente nesta semana, foram registrados três assaltos na região.