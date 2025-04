Líder religioso é preso por aliciamento de menores em Manaus (AM) Suspeito oferecia presentes, em troca de favores sexuais de crianças a adolescentes Amazonas no Ar|Do R7 02/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h27 ) twitter

Um líder religioso, de 38 anos, foi preso em Manaus, no Amazonas, suspeito de aliciar adolescentes de 12 e 14 anos.

A investigação começou após a mãe de uma vítima encontrar mensagens suspeitas no celular do filho. O suspeito oferecia presentes em troca de atos sexuais e a polícia teve acesso a conversas que confirmam as acusações.

A igreja colaborou com as investigações, que revelaram a possibilidade de mais vítimas e outros crimes, incluindo armazenamento e venda de material pornográfico infantil.

A operação, chamada “Mateus 7:15”, destaca a importância de denunciar crimes contra crianças e adolescentes.