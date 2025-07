Mãe é presa suspeita de abandonar filho recém-nascido que morreu por asfixia Jovem deixou o recém-nascido sozinho para sair e só percebeu a morte no dia seguinte Amazonas no Ar|Do R7 03/07/2025 - 10h46 (Atualizado em 03/07/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma jovem de 19 anos foi presa em Manaus, após a morte por asfixia do filho recém-nascido. Ela deixou o bebê sozinho para sair com amigos e, ao retornar, dormiu até a tarde do dia seguinte. Quando acordou, percebeu que o filho não respirava. A perícia confirmou sufocamento, e a mãe responderá por abandono de incapaz com resultado morte.