Mais de 100 pessoas são presas em flagrante durante o feriado de Carnaval em Manaus (AM) A maioria foi presa por tráfico de drogas Amazonas no Ar|Do R7 07/03/2025 - 14h37 (Atualizado em 07/03/2025 - 14h37 )

Durante a operação de carnaval em Manaus (AM), intitulada ‘Carnaval na floresta’, mais de 100 pessoas foram presas em flagrante, principalmente por tráfico de drogas. As forças de segurança fiscalizaram blocos de carnaval para garantir a segurança dos cidadãos.

A operação resultou em uma redução significativa de roubos e furtos, com destaque para a diminuição de 36% no roubo de celulares, graças ao programa Recupera Fone. A taxa de homicídios foi zerada nos principais blocos e bandas. A ação das autoridades foi crucial para permitir que os foliões aproveitassem as festividades com segurança, enquanto os crimes eram reprimidos.