Mais de 30 tiros marcam execução de homem em Manaus (AM) Vítimas foram surpreendidas por homens armados; investigação segue em andamento Amazonas no Ar|Do R7 25/07/2025 - 12h47 (Atualizado em 25/07/2025 - 12h47 )

Um homem foi executado com mais de 30 tiros e outro ficou gravemente ferido em ataque no bairro Tarumã, em Manaus (AM). O crime ocorreu no estacionamento de um flutuante, onde as vítimas foram surpreendidas por homens armados. A polícia investiga, analisando imagens de segurança para identificar os suspeitos.