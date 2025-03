Manauaras investem em câmeras de segurança e alarmes para se protegerem de roubos e furtos Casas, comércios e lojas viram alvos constantes e procura por segurança dispara na capital Amazonas no Ar|Do R7 28/03/2025 - 12h23 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A crescente preocupação com a segurança em Manaus (AM) tem levado muitos a investir em sistemas de segurança, como câmeras e alarmes. Com o aumento dos crimes, tanto em residências quanto em estabelecimentos comerciais, a busca por soluções de proteção se intensificou.

Casos como o do empresário Davi José, que teve sua casa invadida duas vezes, ilustram a necessidade de medidas preventivas. Empresas também estão adotando tecnologias avançadas para inibir ações criminosas.

Apesar da queda nos números de roubos em 2024, a sensação de insegurança persiste, levando a uma demanda crescente por equipamentos de segurança.