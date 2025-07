Mecânico é assassinado após sair do trabalho Polícia investiga latrocínio, após vítima ser encontrada sem celular e com bolsos revirados Amazonas no Ar|Do R7 03/07/2025 - 12h26 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h26 ) twitter

Um homem de 39 anos foi assassinado a tiros após sair do trabalho como mecânico em uma balsa na zona oeste da cidade. O crime ocorreu próximo à ponte Rio Negro, no bairro Compensa. A polícia investiga o caso como latrocínio, já que a vítima estava sem celular e com os bolsos revirados.