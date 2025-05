Menina de 13 anos é atropelada em faixa de pedestres e morre após dois dias internada, em Manaus (AM) Caso reforça a imprudência no trânsito, que já provocou 97 mortes em 2025 na capital amazonense Amazonas no Ar|Do R7 23/05/2025 - 12h32 (Atualizado em 23/05/2025 - 12h32 ) twitter

Uma jovem de 13 anos morreu, após ser atropelada, na Avenida Torquato Tapajós (AM), por um veículo que ignorou a faixa de pedestres. A vítima ficou internada por dois dias, mas não resistiu. O caso reforça a preocupação com a imprudência no trânsito, que já provocou 97 mortes em Manaus somente neste ano.