Moradores do bairro Jorge Teixeira, em Manaus (AM), denunciam abandono após tragédia Medo constante de novos deslizamentos assusta comunidade Amazonas no Ar|Do R7 13/03/2025 - 14h27 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h27 ) twitter

Dois anos após o deslizamento que matou oito pessoas no bairro Jorge Teixeira, em Manaus (AM), a comunidade ainda sofre com o abandono e a falta de apoio governamental.

O desastre, que chocou o Brasil, deixou marcas profundas na região, com moradores enfrentando dificuldades diárias devido à infraestrutura precária e ao medo de novos deslizamentos.

Apesar das promessas de verbas para contenção, a situação permanece crítica, com ruas interditadas e serviços básicos negligenciados.