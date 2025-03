Moradores do Novo Aleixo sofrem com buracos em uma das principais ruas do bairro Líder religioso destaca os desafios enfrentados pela comunidade, incluindo o acesso prejudicado à igreja e o risco de acidentes para as crianças

Amazonas no Ar|Do R7 25/03/2025 - 15h42 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share