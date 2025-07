Moradores instalam quebra-molas e limitadores após acidentes em rua residencial Bairro São Lázaro (AM) sofre com danos estruturais e falta de resposta das autoridades Amazonas no Ar|Do R7 22/07/2025 - 12h19 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h19 ) twitter

Moradores do bairro São Lázaro, em Manaus (AM), instalaram por conta própria limitadores de altura e quebra-molas em uma rua residencial. A ação ocorreu após acidentes com veículos pesados e a ausência de resposta das autoridades. A comunidade também relata rachaduras e danos estruturais nas casas.