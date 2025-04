Motorista de aplicativo derruba poste ao desviar de animal em Manaus (AM) Acidente na Alameda Cosme Ferreira causou congestionamento e riscos para motociclistas Amazonas no Ar|Do R7 24/04/2025 - 09h03 (Atualizado em 24/04/2025 - 09h03 ) twitter

Um motorista de aplicativo perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um animal na Alameda Cosme Ferreira, Zona Leste de Manaus (AM), e colidiu com um poste de iluminação pública.

O acidente causou congestionamento e ofereceu risco para motociclistas que passavam pelo local, já que a estrutura danificada ainda estava no meio da via.

Apesar do impacto, que destruiu a frente do carro, tanto o motorista quanto o passageiro saíram ilesos. O carro, alugado, sofreu apenas danos materiais.

Moradores afirmam que o trecho é perigoso, e o poste já foi atingido em outras ocasiões.